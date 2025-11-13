Una verdadera fiesta se vivió este jueves en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, donde más de 20 mil fanáticos asistieron para ver el entrenamiento abierto de la Selección argentina antes del amistoso frente a Angola. El gran atractivo fue, sin dudas, Lionel Andrés Messi, que fue ovacionado durante toda la práctica y se llevó la atención de los hinchas españoles y argentinos presentes.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó su tercera jornada de trabajo en tierras españolas, combinando tareas físicas, tácticas y técnicas. La práctica comenzó en el gimnasio del complejo Fincas Resort, con ejercicios de fuerza y activación dirigidos por el preparador físico Luis Martín. Luego, el grupo se trasladó al campo de entrenamiento, donde realizaron movimientos de elongación y coordinación.

El cuerpo técnico enfocó la sesión en aspectos futbolísticos. Durante la primera parte, Scaloni ordenó un bloque de trabajo táctico con movimientos de once contra once, priorizando la salida desde el fondo y la circulación de la pelota. Posteriormente, los jugadores ensayaron jugadas con pelota parada, tanto en ataque como en defensa, y el entrenamiento concluyó con un ensayo formal de fútbol.

La jornada continuará con el viaje hacia Luanda, Angola, donde este viernes 14 de noviembre a las 13.00 (hora argentina) el conjunto albiceleste disputará su amistoso en el estadio 11 de Noviembre. Antes de partir, está prevista una conferencia de prensa de Lionel Scaloni, programada para las 18.00 (hora argentina).

En cuanto al equipo, el entrenador tendría definido el once titular para el compromiso ante los africanos:

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El entusiasmo del público en Elche anticipa lo que será otra presentación de la “Scaloneta” con clima de celebración, en una gira que no solo sirve para ajustar detalles futbolísticos, sino también para seguir afianzando el vínculo entre los campeones del mundo y sus hinchas alrededor del planeta.