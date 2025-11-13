El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta para la provincia de San Juan, anticipando la probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y noche del jueves 13 de noviembre de 2025, evento que se intensificará durante la jornada del viernes 14.

Para este jueves, se prevé una jornada con cielo algo nublado por la mañana, dando paso a tormentas aisladas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementará progresivamente, situándose entre el 10% y el 40% por la tarde, y alcanzando un rango del 40% al 70% durante la noche. La temperatura máxima será de 30 grados centígrados, con vientos del sector sureste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h.

El viernes 14 de noviembre presentará condiciones de inestabilidad más marcadas. La madrugada y la mañana transcurrirán con cielo parcialmente nublado y mínima probabilidad de lluvia. Sin embargo, durante la tarde se desarrollarán tormentas, las cuales persistirán de forma aislada durante la noche. La probabilidad de precipitación para ambos períodos se estima entre el 40% y el 70%. La temperatura ascenderá hasta los 30 grados centígrados nuevamente, con un notable aumento en la intensidad del viento hacia la noche, registrando velocidades entre 23 y 31 km/h provenientes del noroeste.