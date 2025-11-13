Policiales > Imágenes sensibles
Junín: detuvieron a un hombre que pateó a un perrito y las imágenes se viralizaron
POR REDACCIÓN
Un caso de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, luego de que se difundiera un video viral en el que un hombre patea brutalmente a un perrito llamado Brunito. Las imágenes generaron indignación en redes sociales y una fuerte respuesta de la comunidad local.
El agresor fue detenido tras ser identificado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), confirmó el municipio. En redes sociales, el intendente Pablo Petrecca publicó: “Preso por maltratar a Brunito. El hombre que le pegó una fuerte patada fue identificado por las cámaras del COM y aprehendido por la policía”.
Según se informó, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo imputó por maltrato animal conforme a la Ley 14.346, que penaliza los actos de crueldad contra los animales. Petrecca agradeció el trabajo conjunto de la Policía, la Fiscalía y el equipo de seguridad municipal, y destacó la importancia de las denuncias vecinales que permitieron identificar rápidamente al agresor.
El video provocó una ola de repudio generalizado y reavivó el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por crueldad animal. En redes, cientos de usuarios exigieron sanciones ejemplares y mayor protección para los animales.
Brunito, el perrito agredido, se encuentra en recuperación y bajo cuidados especiales. “Gracias a toda la comunidad que se preocupó y se contactó con nosotros. Brunito está mejor. Con los animales, no”, expresó el intendente en sus redes.
El caso volvió a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles y la educación en tenencia responsable, así como el reclamo de organizaciones proteccionistas que piden actualizar la legislación vigente para garantizar justicia ante estos hechos.
Vialidad y Minería evaluará la ruta que prefieren los calingastinos para el paso de camiones mineros
"No solo es bailar técnicamente, sino de bailar con alma": el Ballet de San Petesburgo llega a San Juan
Vialidad y Minería evaluará la ruta que prefieren los calingastinos para el paso de camiones mineros
"No solo es bailar técnicamente, sino de bailar con alma": el Ballet de San Petesburgo llega a San Juan
El gobernador Marcelo Orrego se refirió a las alternativas que se discuten en Nación para terminar con las dudas que se generan en la Ley de Glaciares. El mandatario impulsa que la autoridad de aplicación de la norma recaiga en las provincias para otorgar claridad y previsibilidad a las inversiones mineras.