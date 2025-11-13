Un caso de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, luego de que se difundiera un video viral en el que un hombre patea brutalmente a un perrito llamado Brunito. Las imágenes generaron indignación en redes sociales y una fuerte respuesta de la comunidad local.

El agresor fue detenido tras ser identificado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), confirmó el municipio. En redes sociales, el intendente Pablo Petrecca publicó: “Preso por maltratar a Brunito. El hombre que le pegó una fuerte patada fue identificado por las cámaras del COM y aprehendido por la policía”.

Publicidad

Según se informó, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo imputó por maltrato animal conforme a la Ley 14.346, que penaliza los actos de crueldad contra los animales. Petrecca agradeció el trabajo conjunto de la Policía, la Fiscalía y el equipo de seguridad municipal, y destacó la importancia de las denuncias vecinales que permitieron identificar rápidamente al agresor.

El video provocó una ola de repudio generalizado y reavivó el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por crueldad animal. En redes, cientos de usuarios exigieron sanciones ejemplares y mayor protección para los animales.

Publicidad

Brunito, el perrito agredido, se encuentra en recuperación y bajo cuidados especiales. “Gracias a toda la comunidad que se preocupó y se contactó con nosotros. Brunito está mejor. Con los animales, no”, expresó el intendente en sus redes.

El caso volvió a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles y la educación en tenencia responsable, así como el reclamo de organizaciones proteccionistas que piden actualizar la legislación vigente para garantizar justicia ante estos hechos.