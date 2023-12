En todo el país, este miércoles 27 de diciembre, se realizó una marcha organizada por la CGT para rechazar el DNU de Javier Milei. En San Juan, diferentes organizaciones se unieron al reclamo y también se concentraron minutos después de las 10. Una de ellas fue la de los Becarios del Conicet, quienes aseguraron tener miedo por lo que pueda pasar en el futuro con sus puestos de trabajo, por las medidas anunciadas por el presidente.

En contacto con DIARIO HUARPE, Hernán Videla, becario del Conicet explicó, que junto a un grupo de colegas, tomaron la decisión de unirse a la marcha para mostrar su descontento, pero también la preocupación que les genera la situación. “No sabemos qué va a pasar. Nosotros tenemos contratos exclusivos y no podemos tomar otros cargos. No hay aún un política de inversión, no hay autoridades designadas, es todo incertidumbre”, dijo el joven.

“Si recibimos el mismo presupuesto que durante el 2022, estimamos que solo llegamos a pagar los sueldos hasta mitad de año. Hay muchas familias que dependen de nuestro trabajo”, contó Videla.

Por último, aseguró que en la provincia existen muchos becarios precarizados y que hasta tener respuestas, y que se aclare el panorama con el organismo, no descartan continuar participando de este tipo de marchas, organizar las propias o incluso iniciar procesos administrativos o judiciales.