En plena crisis económica en el que se prevé un 30% de inflación mensual desde diciembre hasta marzo, el secretario general de UPCN de San Juan, José “Pepe” Villa, pasó por el Café de la Política Expréss e indicó cuáles serán los pasos a seguir en la negociación que se viene con el gobierno local. En este sentido, adelantó que pedirá recomposición salarial para los trabajadores estatales porque entiende que, en estos meses, hubo crecimiento de la coparticipación federal de impuestos. Cabe recordar que, una de las medidas que pide el sindicalista, es la cláusula gatillo.

“Nosotros somos una provincia dependiente de la Nación, pero hay un problema. ¿No subieron los precios? Entonces hay más IVA. La masa coparticipable ha crecido mucho más. A esto hay que sumarle si vuelve el Impuesto a las Ganancias, a ver si se recupera lo que se iba por ese lado. Vamos a conversar, vamos a llegar a un acuerdo seguro. Tenemos que ver cómo se recompone el salario de alguna forma”, aseveró el secretario general.

En ese marco, Villa indicó que buscará reunirse con el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, antes de que termine este 2023. “Le di los primeros 10 días del gobierno de Javier Milei para reunirnos”, sentenció.

Con respecto a la situación nacional, el dirigente aseguró que no dejarán que Milei haga lo que quiera con los derechos de la clase más humilde, pero que respetarán porque es el presidente electo constitucionalmente. Sin embargo, fue incisivo con quienes lo votaron y planteó que “hay que hacerse cargo” si algo sale mal.

“Cada uno defiende sus intereses. Los que votaron a Milei tiene unos intereses, pero en definitiva creo que votaron a Milei porque son antiperonistas. Votan por lo que el padre le contó, no saben de historia. Sigan votando, es eso. Que sigan votando y aguanten. Aguanten si los echan, si se termina la obra pública y echan a 7.000 personas. Hay que hacerse cargo”, sentenció.

Pese a esta postura, contó que hay límites racionales que no dejará que se sobrepasen y, fundamentalmente, esos son los derechos de los que menos tienen y de la clase media, que “lamentablemente lo votó (por Milei)”. Ante esto, reaccionarán por cualquier decreto o medida que pisotee al trabajador.

“Lanzaron un decreto que a los empleados públicos no se les iba a aumentar el sueldo durante todo el 2024 y dejar las bases del 2023. Eso significa $59 millones de dólares. ¿Le parece que es un número para no aumentar? No hay que dejarlo que pise derechos. Acá todos lo votaron porque pensaron que el recorte no les iba a tocar, pero nos tocó a todos”, manifestó.

De Villa para el SEP

Luego de que se conociese la medida del gobierno de Marcelo Orrego que dejaba sin efecto la planta permanente y los contratos que se dieron en el Estado provincial en los últimos seis meses, el secretario general del SEP, José Díaz, contó que se reunió con el gobernador Orrego y el mandatario se comprometió a estudiar casos especiales que están contemplados por la ley.

Esta situación molestó a UPCN, dado que no fueron los primeros en ser llamados por el gobernador. Ante esto, Villa dijo que habló con Orrego y le dijo que se equivocó al llamar a un gremio que no tiene personería gremial.

“Se equivocó Orrego en hablar con ellos, no tienen personería gremial. Para tener secretaría gremial tiene que tener más afiliados que yo, o si nos igualan, compartimos personería gremial. En este caso, tienen que llegar a más de 24.000 afiliados. No me interesa cuántos tienen”, picanteó.

De Villa, para UPCN

Dada la posibilidad de un recambio de gestión en UPCN, en el 2026, Villa admitió que tiene miedo de dejar el sindicato en malas manos, dado que no tiene a nadie en quien confíe y ni quien tenga vocación de servicio para legarle la conducción gremial.

“Nosotros tenemos que encontrar a un hombre que sirva. Dudo que haya una persona que me pueda reemplazar, pero dudo. Ese es mi miedo, porque tampoco sé qué haría si no estoy. No quiero ser secretario general. Tengo que encontrar a un hombre que sirva para servir”, expresó.

En este sentido, contó que está en la búsqueda, pero que ni siquiera confía en alguien de su familia para la tarea.