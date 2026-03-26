El precio de los combustibles en Chile atraviesa uno de sus aumentos más fuertes en años, impulsado por la suba internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente. La medida ya impacta de lleno en el bolsillo de los conductores.

Antes de la suba, el litro de nafta ya rondaba los 1.200 a 1.300 pesos chilenos en promedio, dependiendo de la región y el tipo de combustible.

Con el nuevo ajuste, el incremento fue significativo: la gasolina subió cerca de 370 pesos por litro, lo que implica aumentos de alrededor del 30%, mientras que el diésel registró subas de hasta el 60%.

Esto llevó el valor del litro a ubicarse en torno o por encima de los 1.500 pesos chilenos en muchos casos, acercándose a máximos históricos y consolidando a Chile como uno de los países con combustible más caro de la región.

En términos concretos, llenar un tanque promedio de 50 litros puede costar hoy entre 70.000 y 80.000 pesos chilenos o más, dependiendo del tipo de nafta y la zona, lo que representa un fuerte salto respecto de semanas anteriores.

El Gobierno explicó que la suba responde a la imposibilidad de sostener subsidios frente al encarecimiento global del crudo, agravado por la guerra y el bloqueo de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

La medida generó preocupación social y económica, ya que impacta directamente en el costo de vida, el transporte y la inflación, en un contexto donde el combustible es clave para la actividad diaria.

En este escenario, especialistas advierten que los precios podrían seguir siendo altos mientras continúe la tensión internacional, lo que mantiene en alerta tanto a consumidores como a las autoridades.