El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un video en redes sociales para desmentir con ironía los rumores que aseguraban que había muerto, versiones que comenzaron a circular en internet en medio del conflicto en Medio Oriente.

En la grabación, el mandatario aparece sentado en una cafetería mientras recibe un café y bromea sobre las especulaciones que se difundieron en redes. En tono humorístico, afirma que está “muerto… por el café”, utilizando una expresión coloquial para mostrar que se encontraba bien.

El video también incluye una referencia directa a una de las teorías que circulaban online. Algunos usuarios aseguraban que una reciente aparición televisiva del líder israelí había sido generada con inteligencia artificial y señalaban que en la imagen parecía tener seis dedos en una mano. Para desmentir esa versión, Netanyahu levantó ambas manos frente a la cámara y dijo: “¿Quieren contar mis dedos?”.

Los rumores surgieron en un contexto de fuerte tensión regional, luego de recientes operaciones militares y ataques en Medio Oriente que intensificaron el conflicto entre Israel e Irán. En ese escenario, múltiples versiones falsas comenzaron a difundirse en redes sociales, incluyendo supuestas informaciones sobre la muerte del primer ministro israelí.

Publicidad

Durante el mensaje, Netanyahu también aprovechó para dirigirse a la población israelí y agradecer la resiliencia de los ciudadanos frente a los ataques, al tiempo que pidió seguir las instrucciones de seguridad ante posibles bombardeos o amenazas.

La publicación del video buscó desactivar la ola de desinformación que se había propagado en internet y demostrar públicamente que el mandatario continúa en funciones, en medio de uno de los momentos más tensos del conflicto en la región.