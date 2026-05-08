El Dakar se correrá nuevamente en Arabia Saudí: detalles de la competición

La mítica competencia de resistencia regresará a Arabia Saudí por ocho años consecutivos para celebrar su 49ª edición entre el uno y el 15 de enero de 2027. A pesar de las dudas generadas por el actual conflicto en Oriente Próximo, la organización confirmó un plan ambicioso que promete llevar al límite a los pilotos en un trazado orientado hacia el Mar Rojo con salida y llegada en King Abdullah Economic City.

Según destacó la página oficial del evento, "El Dakar 2027 presenta sencillamente el mayor kilometraje de especiales de la era saudí. Y con diferencia, ya que los competidores serán cronometrados sobre 5.320 km, una cifra que ni siquiera se había rozado hasta ahora (4.903 km en 2025)" marcando un hito en la historia reciente de la carrera.

La presentación oficial se realizó en París, donde David Castera, director de la prueba, reveló que el recorrido total alcanzará los 8.390 kilómetros. El directivo explicó su visión para esta nueva entrega al señalar que "El Dakar del año pasado fue bastante excepcional", con "un suspense increíble", por lo que quería "reproducir un poco lo mismo".

Bajo esa premisa, justificó las modificaciones técnicas al comentar que "Por eso añadimos la longitud y la dificultad. La segunda etapa es de casi 500 kilómetros, una etapa increíble. Creo que los últimos tres ó cuatro días nos van a dar esa intensidad que va a permitir mantener el suspense hasta el final".

La estructura de la competencia contará con 14 etapas que incluyen un prólogo, tres tramos inéditos y una cantidad de arena sensiblemente superior a la edición previa para exigir una constante capacidad de adaptación. El diseño busca que la gestión estratégica sea fundamental, incorporando una noche en un vivac y una etapa maratón tradicional.

Entre los puntos críticos aparecen una maratón-refugio el siete de enero y otra jornada maratón el día 13, ambas sin posibilidad de asistencia mecánica externa. La etapa 10 será la especial más larga con 515 kilómetros cronometrados, mientras que la 12 se posiciona como la más extensa de todo el certamen con un total de 905 kilómetros.