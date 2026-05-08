Milei reúne al Gabinete en plena interna por los dichos de Bullrich y la tensión que genera el caso Adorni

El presidente Javier Milei encabezará este viernes una reunión de Gabinete en un clima de creciente tensión interna, luego de que la senadora Patricia Bullrich profundizara sus diferencias públicas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El encuentro, previsto para las 14 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, fue convocado originalmente por el propio Adorni con el propósito de repasar los planes de ajuste en los nueve ministerios, aunque las expectativas se centran ahora en el cruce de acusaciones y la necesidad de restablecer el orden interno.

El malestar que viene de antes

Las declaraciones de Bullrich, quien exigió que Adorni anticipe la presentación de su declaración jurada, reactivaron las diferencias dentro del oficialismo y obligaron al mandatario a intervenir desde Estados Unidos mediante una entrevista para relativizar el malestar. No obstante, el episodio volvió a exponer el delicado equilibrio que el Gobierno intenta mantener entre la disciplina de bloque y la autonomía de sus figuras más potentes. Según fuentes consultadas, los dardos de la senadora no fueron bien recibidos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ejerce como conductora política del espacio y acumula gestos de incomodidad frente a la actitud de la ex titular del PRO.

El malestar hacia Bullrich no es nuevo. Se intensificó tras un saludo público a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad, en plena guerra fría con la Casa Rosada, y se profundizó con comentarios reiterados en mesas políticas, incluida una frase en la que sugirió que a Adorni "no le daba el cuero" para ocupar su cargo.

Bullrich, necesaria pero incómoda

A pesar de las críticas, desde el Gobierno reconocen que la senadora es una pieza necesaria. Su peso político y capacidad de movilizar votos propios le permiten posicionarse con autonomía, aunque eso genere resquemores en las distintas tribus libertarias. "Ella sabe que tiene votos propios y se posiciona", coincidió un alfil libertario. Al mismo tiempo, fuentes de la administración señalaron que "nadie le hace la cruz porque todos saben que es un elemento necesario, pero tiene intereses que trascienden La Libertad Avanza".

Por su parte, Adorni intentó restar dramatismo a la situación al calificar a Bullrich como una "fenómena" y sostener que los cuestionamientos formaban parte de discusiones internas conocidas por todos.

La convivencia forzada en las instancias colectivas, como la reunión de este viernes, obligará a interactuar a quienes hace meses no cruzan palabras en privado. Entre ellos se encuentran Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes también deberán compartir mesa con la senadora. "Somos expertos en hacernos todos los tontos", admitió un asistente.

Se espera que el presidente Milei encabece la primera parte del encuentro, donde expondrá su panorama económico y político, y luego se retire para que Adorni coordine la solicitud de reducir en un 2 % los gastos corrientes y en un 20 % el gasto de capital en cada ministerio.

La previa con declaración incluida

En la previa, el jefe de Gabinete reaparecerá a las 13 en la sala de conferencias para brindar una declaración a la prensa, que promete será diferente a las anteriores y en la que se espera que se refiera al caso que lo involucra y ratifique su intención de presentar anticipadamente su declaración jurada.

En la cúpula libertaria madura la idea de realizar reuniones exclusivas con miembros del Poder Ejecutivo, excluyendo en el futuro a los representantes del Legislativo, entre ellos la propia Bullrich y el titular de Diputados, Martín Menem. Pese a ello, ambos continuarán siendo parte del círculo reducido que Milei designó para discutir la política de administración.

Los últimos movimientos quebraron la relativa calma que había regido durante los dos meses posteriores a la polémica por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la delegación presidencial que viajó a Nueva York. Ahora, el Gobierno busca recomponer el equilibrio interno sin erosionar liderazgos, de cara a la carrera electoral de 2027.

Mientras tanto, Bullrich recorrerá este viernes el sur de la Ciudad de Buenos Aires acompañada por la dirigente local Pilar Ramírez, en un movimiento que algunos interpretan como un posicionamiento con aspiraciones que trascienden la jefatura de Gobierno porteño. "No está resuelto que sea candidata a jefa de Gobierno porque no sé si es lo que quiere. Aspira a más", deslizó una voz del ecosistema.

Un termómetro para la gobernabilidad interna

La reunión de Gabinete se perfila como un termómetro de la gobernabilidad interna. El libertario intentará ordenar la tropa que volvió a desalinearse en la búsqueda de un nuevo equilibrio que le permita blindar al plantel, pero además llegar competitivo al 2027. En el medio, el equipo acumula diferencias, desconfianzas y presiona por discutir los liderazgos. Como resumió un integrante de la mesa política: "Va a ser interesante".