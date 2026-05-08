Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por abusar de una niña

La Justicia de San Juan resolvió por unanimidad declarar la culpabilidad a un joven de 27 años de edad, por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una menor. La sentencia impone una pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

La Unidad Fiscal, encabezada por la Dra. Valentina Bucciarelli, junto a los ayudantes fiscales Dr. Nahuel Ibazeta, Dra. Luciana Fasoli y Dra. Victoria Ruiz, logró acreditar durante el debate oral la sistematicidad de los ataques.

Años de ultrajes bajo amenaza

Fuentes judiciales informaron que los hechos ventilados en el juicio revelaron una trama de abusos que se extendió durante cuatro años. Según la acusación, el imputado abusó de la niña, desde que ella tenía 6 años hasta los 10 años de edad. Los ataques se producían bajo diversas modalidades comisivas y actos degradantes, incluyendo el acceso carnal y amenazas para asegurar el silencio de la víctima.

Las circunstancias se daban cuando la menor, quien residía en el departamento San Martín, viajaba a una finca en Angaco para pasar los fines de semana o periodos de vacaciones.

Culpabilidad y prisión inmediata

El tribunal encuadró el accionar delictivo como Abuso Sexual con Acceso carnal reiterado en concurso real con Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización.

Además de la condena principal, los magistrados dispusieron la prisión preventiva del sujeto en las dependencias del Penal. Esta medida se mantendrá vigente hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, asegurando que el condenado comience a cumplir su deuda con la sociedad de manera inmediata.