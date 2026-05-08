Murió un inspector de AFA en medio de un partido de Copa Libertadores

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse la noticia que sacudió la jornada de Copa Libertadores en Mendoza el 07 de mayo de 2026 a las 16:46hs. Durante el partido que enfrentaba a Independiente Rivadavia contra Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas, Jorge Guillermo Piñeyro perdió la vida mientras desempeñaba sus tareas habituales como inspector de la asociación.

El hombre de 64 años se encontraba cumpliendo funciones en el sector de la rampa de ingreso para los jugadores, ubicada debajo de la platea cubierta, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio repentino. Según informó el diario El Sol, a pesar de que recibió asistencia inmediata por parte del personal médico presente, quienes realizaron diversas maniobras de reanimación, el desenlace fue fatal.

Piñeyro contaba con una extensa trayectoria recorriendo las canchas del país enviado por Claudio Tapia. En una oportunidad anterior, al dialogar con Agencia San Luis, el inspector había manifestado que "es un estadio de estilo europeo, de primer nivel" y agregó que "en Buenos Aires no hay ningún estadio en estas condiciones" resaltando la calidad de las instalaciones que visitaba.

La noticia generó una ola de mensajes de afecto y respeto hacia su figura en las redes sociales. La entidad madre del deporte emitió un comunicado oficial donde se indicó que "La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Piñeyro y le envía un cálido abrazo a toda la familia" en señal de luto.

Sus allegados y compañeros de ruta también se volcaron a las plataformas digitales para recordarlo con cariño. Entre los testimonios destacados, el exárbitro Horacio Herrero compartió sus vivencias indicando que "Cumplía funciones como Inspector en Afa, en mi caso compartí muchos viajes con el por el interior en mis 23 años que fui árbitro. Fue una excelente persona y gran compañero" para describir el vacío que deja su partida en el ambiente deportivo.