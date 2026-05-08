El detrás de escena de la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni

El ambiente en el vestuario del Real Madrid llegó a un punto de quiebre insospechado. Lo que comenzó como una simple discusión de fútbol el pasado miércoles durante un entrenamiento terminó con Federico Valverde hospitalizado y un clima de extrema tensión entre las figuras del plantel.

El detonante fue un nuevo cruce con Aurélien Tchouaméni quien increpó al uruguayo por un supuesto desplante previo. El intercambio de palabras se transformó rápidamente en empujones y forcejeos hasta que el volante charrúa golpeó contra una mesa del predio.

La preocupación creció de inmediato y los médicos del club ordenaron su traslado a una clínica para realizar estudios de mayor complejidad. Horas después la institución emitió el parte médico oficial donde se detalló que "Se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico". Esta situación representa un golpe durísimo para el equipo ya que el jugador no podrá estar presente en el duelo contra Barcelona este domingo.

Este episodio violento no es un hecho aislado en un equipo que no logró conseguir títulos esta temporada. La relación entre Álvaro Arbeloa y sus dirigidos se desgastó notablemente en el último mes y se suma a otros focos de conflicto.

Recientemente Antonio Rüdiger protagonizó una polémica al darle una bofetada a Álvaro Carreras durante una práctica. Aunque el lateral español intentó calmar las aguas en sus redes al publicar que fue "un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado" la sensación de inestabilidad persiste. Incluso nombres como Kylian Mbappé Vinicius y Jude Bellingham quedaron envueltos en rumores de cruces internos.

Ante la gravedad de la pelea entre los mediocampistas la directiva decidió tomar medidas ejemplares para intentar frenar la crisis. A través de un documento oficial el club manifestó que "El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".

La determinación de las autoridades es firme respecto al comportamiento de sus profesionales y por eso aclararon que "El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes".