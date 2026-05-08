El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de Beatriz, su mamá

Mario Pergolini atraviesa un momento de profunda tristeza por el fallecimiento de su madre Beatriz ocurrido este jueves. La noticia impactó en su agenda laboral ya que el conductor no grabó la emisión de su programa Otro día perdido en eltrece y en su lugar se emitió un compilado con lo mejor de la temporada.

A lo largo de los años el periodista compartió detalles sobre la fuerte personalidad de su madre a quien describió como una mujer picante que mantuvo su autonomía hasta que perdió la visión. Sobre este difícil proceso el animador explicó que "Es una mujer picante, lo fue siempre. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca a mi mamá, imagínate, empezar a depender de otros. De grande ya no puedes aprender a ser ciego" según recordó recientemente.

Para ayudarla a transitar esa etapa Mario utilizó sus conocimientos tecnológicos y desarrolló una herramienta personalizada. "Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz" detalló sobre el dispositivo que le permitía a Beatriz interactuar con su entorno cotidiano sin necesidad de ver.

En sus relatos Pergolini solía destacar que ambos compartían un carácter muy similar y recordaba con humor las visitas de Beatriz a su escuela. "Ella iba al colegio, pero a defender a los profesores. 'Que se la lleve, no estudió en todo el año', les decía. Me terminaban queriendo los profesores por eso" confesó entre risas al evocar su infancia con nostalgia.

La exigencia por el orden en el hogar también era un rasgo distintivo de la mujer. "Podías maltratar a toda la familia, pero no podías manchar los pisos…" bromeó el conductor al explicar que "Mi mamá era ama de casa. Agarraba una viruta y lo pulía todo" en una de sus últimas anécdotas al aire.

Incluso en momentos de bromas con sus compañeros de equipo Mario mantenía un respeto particular por la identidad de su madre. "Tengo miedo por vos... No, no. No le digas 'de Pergolini'... Es todo complicado con mi mamá" lanzó cuando bromearon sobre ella. Finalmente con una cuota de ironía sobre su propio temperamento sentenció que "Mi mamá siempre fue picante. Yo no sé a quién salí" para resumir el vínculo entrañable que los unía.