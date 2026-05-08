Las mejoras que recibió el auto de Colapinto antes del GP de Canadá

Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío en la máxima categoría con el respaldo total de su equipo. Luego de alcanzar un destacado séptimo puesto en la carrera de Miami gracias a un chasis renovado que cambió su dinámica en pista la escudería Alpine confirmó que el argentino dispondrá de más tecnología para la próxima cita.

Steve Nielsen jefe de la escudería en pista explicó los detalles técnicos del vehículo y aseguró que "el equipo contará con cuatro alerones traseros" para utilizar en el circuito Gilles Villeneuve siendo uno para cada piloto y dos de repuesto. Esta mejora anteriormente solo fue aprovechada por Pierre Gasly en Florida pero ahora la logística permitirá que Alpine lleve cuatro piezas para que ambos corredores estén en igualdad de condiciones. Respecto a la evolución del monoplaza el ingeniero comentó que "La primera versión siempre es la más pesada debido a todas las pruebas. El tercer chasis es más ligero y eso ayuda directamente en cuanto al rendimiento" según detalló.

El joven piloto no ocultó su agradecimiento por el trabajo realizado por sus mecánicos tras las últimas jornadas de competencia. Colapinto destacó que "Se ejecutó muy bien y conseguimos puntos importantes. El equipo hizo un gran esfuerzo para traer piezas para el coche, mejoras y un chasis nuevo. Fue muy ajetreado en la fábrica durante el receso, pero también muy útil" manifestó con entusiasmo sobre el presente de su Alpine.

Con estas novedades el representante nacional aguarda con ansias la actividad que se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo en territorio canadiense. La meta es clara poder repetir o incluso superar lo hecho anteriormente ahora que cuenta con un auto mucho más competitivo.