Nicolás Cabré recordó cómo nació su icónica frase "Me estás jodiendo"

Nicolás Cabré compartió un momento de su pasado profesional al visitar Urbana Play donde relató una anécdota sobre el nacimiento de su diálogo más icónico. Según explicó el actor "El me estás jodiendo era de un amigo, que jugábamos a la PlayStation, qué sé yo, y cuando le hacías un gol decías: Me estás jodiendo".

El origen real se dio durante el rodaje del primer capítulo de la ficción Los únicos. Eran cerca de las tres de la mañana y el cansancio pesaba sobre el protagonista. Sobre ese momento recordó que "Y nosotros teníamos que grabar una escena, eran las tres de la mañana, qué sé yo, estábamos haciendo el primer capítulo de Los únicos. Era re tarde, yo ya estaba cansado, me quería dormir, no daba más".

En el guion original le pedían que gritara hacia un helicóptero la palabra "Matame" mientras le disparaban pero él prefirió cambiar la dinámica. "No, no hay porqué. Pero no quería gritar. Y dije: ¿Por qué no hacemos una cosa, que los tiros me pasen por al lado?" propuso para evitar el esfuerzo físico de los gritos en la madrugada.

A pesar del éxito el actor confesó en 2024 durante el programa Algo que decir que ya no utiliza esas palabras en su vida cotidiana. Sobre esto afirmó que "Y el me, me estás jodiendo lo, lo tengo erradicado de mi vocabulario directamente. Era terrible eso y el, el celu, que me lo siguen diciendo. Pero yo hoy llego a salir y me decían: ¿A qué hora salen?. Dentro de dos horas. Y si yo llego a decir: ¿Me estás jodiendo?....".

Cabré también reflexionó sobre la intensidad de la popularidad y cómo los fanáticos le recordaban sus personajes en momentos inoportunos. "Era duro. Sí, hubo un montón. Está buenísimo. Lo que pasa que a veces te agarran a las siete de la mañana y te dicen: El celu. Decís: Estoy en el quiosco. Pero sí, fueron momentos. Nosotros nos... digo, que Son amores también. Nos divertíamos mucho. Ahí empezamos a jugar con este humor que terminó en Sin código y en Los únicos. Este, pero sí, Son amores, toda esa mezcla fue algo bisagra" detalló.

En la actualidad el presente del artista es muy distinto ya que semanas atrás celebró su luna de miel con Rocío Pardo. A través de sus redes sociales compartieron postales donde se los ve distendidos y cómplices en un exclusivo complejo de bungalows sobre el agua. "Luna de miel en el paraíso" escribieron en uno de los posteos para resumir su viaje íntimo.