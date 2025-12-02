Beto Casella contó cómo fue maltratado por El Nueve antes de su renuncia

Beto Casella se encuentra en pleno proceso de definiciones profesionales mientras finaliza los detalles de su arribo a América TV en el año 2026. A pesar del entusiasmo por este nuevo ciclo, Casella sorprendió con declaraciones en Puro Show al dejar en claro que su partida de Bendita, programa que condujo por casi veinte años, no fue totalmente voluntaria.

Actualmente inmerso en múltiples reuniones laborales para diagramar su futuro, Casella expresó optimismo sobre su próxima etapa: “Cuando es para proyectar ideas nuevas y mirar para el futuro, siempre es para mejor. Era un camino de aire que necesitaba”. Sin embargo, inmediatamente después, el conductor confesó que su decisión no fue enteramente personal.

Publicidad

Casella afirmó que, si bien el cambio era en parte necesario, fue forzado por circunstancias internas: “En realidad un poco lo necesitaba y otro poco me obligaron. Me sentí destratado”.

El conductor dejó entrever que el vínculo con la producción del canal estaba significativamente deteriorado, sugiriendo que el cierre de la etapa era inevitable: “Me cambiaron la cerradura de la puerta de mi casa, en cualquier momento iba a entrar y no me iban a dejar”.

Publicidad

Ahora, concentrado en su llegada a América TV, Beto Casella trabaja en la conformación del equipo que lo acompañará. A pesar de las tensiones que precipitaron su salida, el conductor fue enfático en que su relación con Bendita sigue siendo afectiva. Casella concluyó su reflexión con un mensaje conciliador hacia su antiguo hogar: “Siempre va a ser un poco mi casa, mi corazón va a quedar ahí. No vamos a competir en el mismo horario, así que voy a querer que le vaya bien”.