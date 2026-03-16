El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación hizo una convocatoria a bodegas y productores locales a participar del evento más importante del sector gourmet del interior del país, que se realizará del 7 al 10 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba.

Con el objetivo de seguir posicionando los productos sanjuaninos en los distintos mercados del país, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, invitan a bodegas y elaboradores de productos gourmet a participar como expositores en una nueva edición de Expo Delicatessen & Vinos 2026.

El evento internacional, considerado el más relevante del rubro gourmet en el interior de Argentina, se llevará a cabo del jueves 7 al domingo 10 de mayo en el Complejo Ferial Córdoba. La exposición reúne a empresas del rubro gastronómico gourmet con el propósito de generar y fidelizar contactos de negocios, así como posicionar las marcas ante un público consumidor especializado por medio de experiencias directas.

A través de la Dirección de Comercio Exterior, el Gobierno provincial pondrá a disposición de las empresas sanjuaninas un stand llave en mano para que puedan exhibir sus productos y generar nuevos contactos de negocios. Los cupos son limitados y podrán postularse aquellas bodegas y firmas de productos gourmet que formen parte de la oferta exportable de la provincia de San Juan.

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La feria contará con un perfil variado de visitantes, pero altamente calificado. Por un lado, estará el público consumidor final (foodies y wine lovers) y, por otro, los traders: personas que deciden o ejecutan las compras en almacenes gourmet, vinotecas, supermercados, restaurantes, hoteles, distribuidores y dietéticas.

Los interesados en acceder a la preinscripción deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace digital.

El plazo para la preinscripción vence el 6 de abril de 2026. Luego del cierre de la convocatoria, se informará a las empresas confirmadas como expositoras, teniendo en cuenta el cupo disponible y el rubro al que pertenecen.