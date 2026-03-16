El presidente Javier Milei participará este martes del acto por el aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992. El homenaje se realizará a las 14:30 en el barrio porteño de Retiro, donde se encontraba la sede diplomática antes del ataque.

El mandatario estará acompañado por integrantes del Gabinete nacional y representantes de la comunidad judía. Entre los asistentes confirmados se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

También participarán el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein; y el titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo Armoza.

El acto se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, en referencia al atentado que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y que marcó el inicio de una serie de ataques terroristas en el país. Durante la ceremonia, representantes de la DAIA y la AMIA colocarán ofrendas florales en memoria de las víctimas y luego habrá palabras del embajador israelí.

Publicidad

Debido al contexto internacional y a las tensiones en Medio Oriente, se dispuso un operativo especial de seguridad en la zona del homenaje y sus alrededores.

Será la segunda vez que Milei participe del acto desde que asumió la presidencia. El jefe de Estado ya había asistido en 2024, mientras que en 2025 no estuvo presente por cuestiones de agenda.

En distintos discursos recientes, el mandatario reiteró su alineamiento con Israel y Estados Unidos, y volvió a mencionar a Irán como responsable de los atentados cometidos en la Argentina durante la década de 1990.

El homenaje se realiza en un contexto internacional marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente y por gestiones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para buscar una salida al conflicto en la región.

A nivel local, el fiscal de la causa AMIA, Sebastián Basso, pidió avanzar con el juicio en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado de 1994, al señalar que algunos de los imputados murieron sin haber sido condenados.