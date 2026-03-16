El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en el desarrollo de uno de los proyectos mineros más importantes de la provincia. A través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería, se aprobó la actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Proyecto Josemaría y se otorgó la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La decisión se tomó tras la evaluación conjunta de la primera y segunda actualización del informe ambiental correspondiente a la etapa de explotación del emprendimiento, ubicado en el departamento Iglesia. Josemaría forma parte del distrito minero Distrito Vicuña, considerado uno de los polos de cobre más relevantes del país.

El proceso de análisis comenzó el 20 de agosto de 2025 y se llevó adelante mediante una revisión unificada de ambos períodos de actualización del informe ambiental. Esta modalidad se aplicó en el marco del Decreto 07/2024 y permitió completar la evaluación en un plazo inferior a seis meses.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este mecanismo representa una mejora en la eficiencia del proceso administrativo sin reducir los niveles de exigencia que establece la normativa ambiental vigente.

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La actualización del Informe de Impacto Ambiental incluyó la revisión de la gestión ambiental implementada hasta el momento por el proyecto, así como la verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental original.

Además, el análisis contempló la identificación de hechos nuevos o modificaciones relevantes —tanto ejecutadas como proyectadas— que podrían desarrollarse durante los próximos dos años, período que establece la normativa minera para la actualización bianual del informe ambiental.

El ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, destacó el proceso de evaluación llevado adelante por los equipos técnicos del área.

“Esta aprobación demuestra que San Juan tiene la capacidad técnica e institucional para llevar adelante evaluaciones ambientales rigurosas en plazos razonables. Nuestro compromiso es que cada proyecto cuente con un control ambiental exigente”, señaló el funcionario.

Desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero también remarcaron la importancia de estas actualizaciones dentro del esquema de control que se aplica a los proyectos mineros en desarrollo.

Según explicaron, este proceso permite verificar cómo se está implementando la gestión ambiental del proyecto, asegurar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la DIA y evaluar posibles cambios o hechos relevantes que puedan impactar en el desarrollo del emprendimiento durante el próximo período.

Con la aprobación de esta actualización, el proyecto Josemaría mantiene vigente su permiso ambiental principal, condición necesaria para continuar avanzando en el desarrollo del emprendimiento.

La iniciativa forma parte del conjunto de proyectos cupríferos que se impulsan en San Juan y que posicionan a la provincia como uno de los principales polos mineros del país.