La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informó cómo trabajarán los comercios durante el próximo fin de semana largo, los días lunes 23 y martes 24 de marzo, con motivo del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, en homenaje a las víctimas de la última dictadura.

Según un relevamiento realizado entre sus asociados, el lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos, los comercios mantendrán su actividad habitual. La mayoría de los establecimientos abrirá sus puertas en los horarios habituales, dejando el descanso a criterio de cada empleador.

En tanto, el martes 24 de marzo, feriado nacional inamovible, se prevé una actividad comercial reducida. La mayoría de los comercios cerrará sus puertas, respetando el carácter del feriado y considerando el régimen de pago doble establecido por la normativa laboral.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, destacó la importancia de informar estas modalidades con anticipación. “Esto permite que la comunidad sanjuanina organice sus compras y trámites con previsibilidad”, indicó.

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La medida busca garantizar que vecinos y turistas puedan planificar sus actividades y aprovechar el feriado largo sin inconvenientes, mientras se respeta la normativa laboral vigente.