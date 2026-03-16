Un apagón generalizado dejó este lunes sin electricidad a toda Cuba, luego de una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba.

El organismo confirmó que el corte se produjo tras una falla que provocó la caída completa del sistema eléctrico del país. “Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento”, indicó la entidad en su cuenta oficial.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia para intentar recuperar el servicio, aunque advirtieron que la normalización podría demorar varias horas debido al estado de la infraestructura energética y a la magnitud de las averías.

El apagón ocurre en medio de una crisis energética que se intensificó desde mediados de 2024. Durante la jornada, la empresa estatal había estimado que el 62% del país quedaría sin electricidad en el horario de mayor demanda, cuando la diferencia entre generación y consumo alcanzaría un déficit cercano a los 1.930 megavatios.

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Las previsiones indicaban que, frente a una demanda máxima estimada en 3.150 MW, solo estarían disponibles unos 1.220 MW de generación eléctrica.

El sistema energético cubano depende en gran parte de plantas termoeléctricas antiguas y de combustibles importados. Actualmente, nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o mantenimiento prolongado, lo que reduce la capacidad de producción.

La situación energética se ha deteriorado en los últimos años. Desde 2022, los cortes de electricidad se volvieron cada vez más frecuentes y afectan el funcionamiento de hospitales, escuelas, industrias y servicios básicos.

En La Habana, residentes reportaron largas horas sin suministro eléctrico y dificultades para conservar alimentos o mantener actividades comerciales.

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el servicio mientras el país enfrenta uno de los apagones más amplios registrados en los últimos meses.