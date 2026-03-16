Lunes 16 de Marzo
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Departamentales > Obras viales

En las próximas semanas DPV iniciará la repavimentación de Calle Meglioli

Inició la cuenta regresiva para el comienzo de los trabajos en una de las arterias vehiculares importantes que une a Rawson y Rivadavia.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Calle Meglioli es una arteria clave de alto tránsito vehicula y conecta a numerosos barrios de la ciudad.

El compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego que efectuó durante la inauguración de la nueva Calle 5, se concretará muy pronto. Tal como fue anunciado el año pasado, en las próximas semanas, se iniciará el proceso la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70) en Rawson. Es una obra clave para la conectividad del Gran San Juan, puesto que esta arteria une Rivadavia y Rawson y un alto número de barrios populares.

Los trabajos comprenderán la repavimentación de 2.700 metros lineales en el tramo que va desde calle República del Líbano hasta Calle 5.

La obra había sufrido una demora debido a la necesidad de coordinar con el municipio la extracción de ejemplares arbóreos que interferían en la correcta ejecución de los trabajos. Esta intervención resultaba indispensable para garantizar una base adecuada y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.

Las tareas previstas incluyen limpieza de banquinas, reacondicionamiento de la base estructural y posterior colocación de la nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de circulación y seguridad vial.

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El proyecto será financiado íntegramente con fondos provinciales, en el marco de la Etapa Nº 21 que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad, a través de la cual se desarrollan mejoras viales en distintos departamentos de la provincia.

 

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