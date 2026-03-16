Los docentes y el personal no docente de las universidades nacionales registraron en los últimos dos años una significativa caída del poder adquisitivo. Según un informe del CEPA, los salarios cayeron en promedio un 34% en términos reales entre noviembre de 2023 y enero de 2026, especialmente durante el primer semestre de 2024, sin compensaciones posteriores. La mayoría de los trabajadores cobra actualmente menos de 1.300.000 pesos.

Entre los docentes con dedicación exclusiva, el salario básico bruto más alto corresponde al cargo de titular, con $1.456.091; un asociado percibe $1.295.710; un adjunto, $1.135.896; un Jefe de Trabajos Prácticos, $975.510; y un auxiliar de primera, $814.961. Para dedicación semiexclusiva, los montos van de $728.046 para un titular a $407.479 para un auxiliar de primera. En dedicación simple, los salarios son aún menores, con un titular en $364.022 y un auxiliar de segunda en $162.991.

En el caso del personal no docente, los básicos varían según la categoría: desde $1.878.437 en la categoría 1 hasta $626.146 en la categoría 7. Para referencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en enero de 2026 fue de $623.990, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza para un hogar tipo, alcanzó los $1.360.299.

Detalle de los salarios básicos brutos de docentes y no docentes de las unviersidades públicas (CEPA).

La Ley de Financiamiento Universitario, insistida en el Congreso y aún no aplicada por el Ejecutivo, establecía una paritaria nacional para recuperar la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, lo que implicaba un aumento del 44%. De haberse aplicado, los salarios reales habrían quedado apenas 1,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Publicidad

Por el contrario, el proyecto presentado por el Gobierno plantea una recomposición de 12,3% en tres cuotas trimestrales sobre 2025, lejos de cubrir la pérdida acumulada. Según CEPA, los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario, y entre 2023 y 2026, el ajuste recayó principalmente sobre los trabajadores, con una reducción del 43,2%.

En este contexto, desde el lunes 16 de marzo, las universidades públicas enfrentan interrupciones en el inicio del ciclo lectivo por una semana de protestas convocadas por el Frente Sindical. La UBA exigió la aplicación de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial, destacando que los fondos deben destinarse también a infraestructura, becas, colegios preuniversitarios y actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.