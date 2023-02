Este jueves oficializaron el lanzamiento de un nuevo billete de mayor denominación. Como consecuencia de la inflación argentina, a partir de los próximos meses comenzará a circular la denominación de $2.000 y no descartan otros de mayor número. Sobre este hecho, economistas sanjuaninos dialogaron con DIARIO HUARPE y coincidieron que el monto máximo no debería ser del valor confirmado últimamente.

Eduardo Coria Lahoz indicó que la existencia de billetes de $2.000, $5.000 o $10.000 es igual a que haya zapatos de talle 22, 30, 38 hasta 45. “Si tenés pocos números de zapatos, la gente se tendrá que amoldar a los números que ofrecen. Si todos son números pequeños, los patones estarán complicados porque no vendrán de su talle”, ejemplificó.

“Los pesos o billetes cumplen una función en la economía. Los pesos no se imprimen en beneficio o perjuicio del gobierno, sino en beneficio de los ciudadanos. En caso de pagar una casa de $30.000.000, hay que ir con un camión de billetes. Hay algo que no está funcionando”, señaló.

En este sentido, ratificó que los billetes impresos están dejando de servir. “Cuando el billete de $1.000 se imprimió por primera vez, valía cerca de US$17, ahora vale menos de US$3. Si hay niveles de inflación del 100%, obviamente hay que cambiar las denominaciones de los billetes”, relató. Además, remarcó que “el 75% de los billetes que circulan en la economía son de $1.000”.

“Imprimir un billete tiene un valor de $35, siendo el mismo precio para uno de $100, $50. Mientras más baja la denominación, peor será el negocio. Imprimir $100.000 millones de pesos es mucho más barato utilizando billetes de $10.000 que de $1.000”, destacó.

Por otra parte, Ana Kulichevsky sostuvo que “los billetes de $2.000 son totalmente insuficientes”. “La cantidad de billetes circulantes es muy costosa para todos. Es perjudicial para los bancos por el traslado de unidades monetarias, que es sumamente costoso. No puede ir en un auto o camión como otro tipo de mercaderías”, aseguró.

“Si alguien sale a almorzar con un billete de $2.000, no le alcanza y si voy al supermercado, hay que llevar hasta dos de esa denominación. Se gasta un montón de dinero en el diseño cuando imprimir un billete no es sencillo. No es únicamente ponerle un animal o prócer porque los diseños de las medidas de seguridad son carísimos”, aclaró Kulichevsky.