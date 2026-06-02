El parate generado por el Mundial 2026 no significa descanso total en Boca Juniors. Aunque el plantel se encuentra licenciado y la dirigencia trabaja en la búsqueda del sucesor de Claudio Úbeda, el club ya puso en marcha una importante obra en la Bombonera con el objetivo de mejorar las condiciones del estadio para la segunda parte de la temporada.

Los trabajos se desarrollan sobre el campo de juego, donde comenzaron tareas de mantenimiento profundo que incluyen el levantamiento de sectores del césped, mejoras en el suelo y un nuevo proceso de resiembra. Para ello, se utilizaron maquinarias pesadas como excavadoras y tractores que ya pueden observarse dentro del estadio.

Según trascendió, una de las zonas más afectadas y que requiere atención especial es el sector cercano a los palcos. Allí, la falta de exposición solar y las sombras permanentes dificultan el crecimiento uniforme del césped, por lo que los especialistas decidieron intervenir de manera específica para optimizar la superficie de juego.

La dirigencia xeneize aprovechó el amplio margen que brinda el calendario. Boca recién retomará la competencia oficial a fines de julio, cuando dispute el repechaje de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins y posteriormente inicie su participación en el Torneo Clausura. Ese plazo permite ejecutar las obras sin interferir con la actividad deportiva.

No es la primera vez que el club utiliza un receso prolongado para realizar mejoras en su estadio. En los últimos años, la gestión encabezada por Juan Román Riquelme impulsó distintas remodelaciones en accesos, plateas y sectores internos de la Bombonera, además de proyectos vinculados a una futura ampliación de la capacidad del estadio.

Mientras los hinchas esperan novedades sobre el nuevo entrenador y el futuro deportivo del equipo, puertas adentro el club avanza en una tarea menos visible pero fundamental: garantizar que el campo de juego esté en las mejores condiciones para afrontar un semestre que será clave tanto en el plano local como internacional.