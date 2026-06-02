La historia viral que llevó al neozelandés Tim Payne a convertirse en una celebridad global durante el Mundial 2026 acaba de sumar un giro inesperado. Cuando parecía consolidado como el futbolista más desconocido del torneo que logró conquistar las redes sociales, una nueva campaña surgida en España puso en duda ese lugar y abrió el debate entre los aficionados.

El responsable de la iniciativa es RubikayTV, un creador de contenido especializado en fútbol que cuestionó públicamente la premisa original del fenómeno. Según su planteo, el verdadero jugador menos popular entre los convocados al Mundial sería Kai Trewin, un defensor australiano de 25 años con escasa presencia digital hasta hace pocos días.

La propuesta no tardó en viralizarse. Miles de usuarios comenzaron a seguir al futbolista oceánico y, en cuestión de horas, provocaron un crecimiento exponencial en sus redes sociales. El fenómeno replicó una lógica muy similar a la impulsada días atrás en Argentina por Valen Scarsini, conocido como “Elscarso”.

RubikayTV presentó su teoría a través de un video en Instagram que acumuló miles de interacciones. Allí sostuvo que Payne no era el jugador más desconocido del torneo y propuso una especie de competencia simbólica entre ambos. “Si Tim Payne es Messi, ¿por qué no hacer que Trewin sea Cristiano Ronaldo?”, planteó, sugiriendo una rivalidad digital entre dos futbolistas de Oceanía que representan a selecciones alejadas del grupo de favoritas.

El planteo encontró eco inmediato. Mientras algunos usuarios se sumaron a la nueva campaña, otros defendieron el fenómeno original y continuaron apoyando al defensor de Nueva Zelanda, generando una disputa que rápidamente escaló en redes sociales.

Hasta este impulso viral, Kai Trewin era prácticamente un desconocido a nivel internacional. El defensor desarrolla su carrera en el New York City FC de la Major League Soccer, tras pasos por Melbourne City y Brisbane Roar en Australia. Puede desempeñarse como lateral, carrilero o zaguero central y es considerado una de las promesas del recambio generacional de los “Socceroos”.

Su crecimiento deportivo, sin embargo, no se había reflejado en su popularidad digital. Ese contraste fue precisamente lo que llamó la atención del influencer español y dio origen a la campaña que ahora busca posicionarlo como el nuevo fenómeno del Mundial.

El antecedente inmediato es el caso de Tim Payne. A partir de una convocatoria en redes sociales impulsada desde Argentina, el defensor neozelandés pasó de tener menos de 5.000 seguidores a superar los 4 millones en Instagram en pocos días, generando memes, canciones y una repercusión global inesperada.

Ahora, el intento es replicar ese impacto. Apenas cinco horas después del video de RubikayTV, Trewin multiplicó su alcance digital y pasó de poco más de 3.000 seguidores a superar los 50.000, confirmando el poder de las redes para transformar el anonimato en fama global.

Con el Mundial 2026 en marcha, esta nueva “rivalidad” digital entre Payne y Trewin demuestra que, más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, las redes sociales también juegan su propio partido y pueden convertir a cualquier futbolista en protagonista mundial en cuestión de horas