Los argentinos que buscan trabajo encabezan el ranking regional de salarios pretendidos. Según un informe elaborado por Jobint y la plataforma de empleo Bumeran, el ingreso promedio solicitado por los postulantes alcanzó los US$1292 mensuales al tipo de cambio oficial durante abril de 2026, ubicándose por encima de países como Chile, Panamá, Perú y Ecuador.

El estudio señala que detrás de Argentina se ubicaron Chile, con un salario pretendido promedio de US$1210 mensuales; Panamá, con US$992; Perú, con US$987; y Ecuador, con US$811. De esta manera, el mercado laboral argentino aparece como el que concentra las mayores expectativas salariales de la región.

Además, el relevamiento muestra que los salarios requeridos por los argentinos crecieron un 53,08% en dólares oficiales entre mayo de 2020 y abril de 2026, el mayor incremento entre los países analizados. Si la medición se realiza tomando como referencia el dólar MEP, la mejora acumulada alcanza el 139,67%.

No obstante, el panorama presenta matices. En la comparación interanual, los salarios pretendidos registraron una caída de 7,95% medidos en dólares oficiales y de 0,53% al tipo de cambio MEP. Esto significa que, pese a las mejoras acumuladas en los últimos años, las expectativas salariales se redujeron en relación con abril de 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, explicó que el crecimiento observado todavía no alcanza para compensar plenamente el impacto de la inflación acumulada en los últimos años. Según el directivo, los salarios pretendidos continúan lejos de mostrar una recuperación real completa del poder adquisitivo.

Por sectores, Administración y Finanzas concentra los salarios requeridos más elevados. En ese rubro, los postulantes para cargos de jefatura o supervisión solicitan en promedio US$2016 mensuales, mientras que las posiciones senior y semisenior alcanzan los US$1408.

En Tecnología y Sistemas, uno de los sectores más dinámicos del mercado laboral, los salarios pretendidos rondan los US$1400 para perfiles senior y semisenior, mientras que las jefaturas superan los US$1900 mensuales. Aun así, en esta área Chile mantiene los niveles salariales más altos de la región.

El informe también reveló que la brecha salarial de género continúa siendo una de las más elevadas de América Latina. En abril de 2026, la diferencia entre los salarios pretendidos por hombres y mujeres fue de 9,37%, ubicando a Argentina entre los países con mayores desigualdades en este indicador.