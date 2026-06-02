La delegación de Brasil ya respira aire mundialista. Este martes 2 de junio, el seleccionado sudamericano arribó al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en New Jersey, tras un vuelo directo desde Río de Janeiro. Con Neymar liderando el grupo, el plantel comenzó oficialmente su concentración para afrontar el Mundial 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio.

El equipo llega con una baja temporal, ya que aún resta la incorporación de tres futbolistas que disputaron la final de la UEFA Champions League, pero el resto de los 23 convocados ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico para comenzar con la preparación física y táctica.

El gigante que no falta a ninguna cita

Brasil mantiene su estatus de leyenda viviente al ser la única selección en la historia que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo, desde la inaugural en Uruguay 1930 hasta la presente edición número 23, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Verdeamarelha ostenta cinco títulos mundiales en sus vitrinas, aunque la espera se ha hecho larga. Desde aquella conquista dorada en Corea-Japón 2002, el equipo ha sufrido diferentes traspiés en las fases eliminatorias. Su mejor desempeño en los últimos cinco torneos fue alcanzar las semifinales en el Mundial de Brasil 2014, una herida que el equipo actual busca sanar con un fútbol renovado.

Un camino hacia la gloria

Integrando el Grupo C, el calendario de Brasil ya está definido y los hinchas comienzan a palpitar el inicio de la competencia:

13 de junio: Debut ante Marruecos.

19 de junio: Enfrentamiento frente a Haití.

24 de junio: Cierre de fase ante Escocia.

Con el peso de su historia mítica y la magia de Neymar, Brasil se perfila una vez más como uno de los máximos candidatos. La presión por levantar la Copa FIFA tras 24 años de espera es alta, pero el plantel confía en que este grupo tiene el talento necesario para devolver al país al trono mundial.