Crean un páncreas artificial que podría reemplazar la insulina diaria

Un equipo de científicos de Israel y Estados Unidos desarrolló un innovador páncreas artificial capaz de detectar los niveles de azúcar en sangre y liberar insulina de manera automática. El avance, que fue presentado por investigadores del Instituto Tecnológico de Israel (Technion) y publicado en la revista científica Science Translational Medicine, abre la posibilidad de que millones de personas con diabetes tipo 1 puedan dejar atrás las inyecciones diarias.

La tecnología funciona mediante un implante biológico compuesto por células vivas encapsuladas dentro de un dispositivo especial. A diferencia de los sistemas actuales de monitoreo y bombas de insulina, este desarrollo trabaja de forma autónoma dentro del organismo. Cuando detecta un aumento o una disminución de la glucosa, responde liberando la cantidad exacta de insulina necesaria para mantener el equilibrio metabólico.

Los investigadores describieron el dispositivo como una especie de “farmacia integrada” en miniatura. El sistema monitorea constantemente el estado del paciente y actúa en tiempo real sin necesidad de cálculos manuales, aplicaciones móviles ni intervenciones externas. El objetivo es imitar el funcionamiento natural de un páncreas sano y reducir al mínimo la carga diaria que implica convivir con la enfermedad.

Uno de los principales desafíos de este tipo de tratamientos siempre fue evitar que el sistema inmunológico destruyera las células implantadas. Para superar ese obstáculo, los científicos diseñaron una cobertura cristalina especial que protege el tejido artificial y permite que continúe funcionando sin generar rechazo. Esta barrera actúa como un escudo que aísla las células productoras de insulina mientras sigue permitiendo el intercambio de nutrientes y glucosa.

Las pruebas realizadas hasta ahora en ratones y primates no humanos mostraron resultados alentadores. Según los investigadores, el implante logró mantener niveles estables de glucosa durante períodos prolongados, lo que representa un paso fundamental antes de iniciar ensayos clínicos en seres humanos.

Aunque todavía faltan años de investigación y evaluaciones regulatorias para confirmar su seguridad y eficacia en pacientes, los especialistas consideran que este avance podría marcar un antes y un después en el tratamiento de la diabetes tipo 1. De confirmarse los resultados obtenidos en laboratorio, el páncreas artificial podría convertirse en una alternativa revolucionaria capaz de reemplazar las múltiples inyecciones de insulina que millones de personas necesitan cada día para sobrevivir.