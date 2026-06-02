La fiebre por el Mundial 2026 no solo se vive en las tribunas, sino también en las oficinas administrativas de los clubes argentinos. Con la oficialización de las listas de convocados de las selecciones sudamericanas, quedó confirmado que 19 futbolistas que actualmente militan en la Liga Profesional dirán presente en la cita máxima, lo que garantiza un ingreso significativo para sus instituciones a través del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA.

El beneficio económico de la FIFA

El ente rector del fútbol mundial distribuirá una cifra de 11.000 dólares por día por cada jugador cedido. Este monto, que se paga desde el inicio de la concentración hasta el último partido de su selección, representa una bocanada de aire fresco para las economías del fútbol local.

River Plate se posiciona como el gran ganador de este escenario. Con siete representantes repartidos en cinco selecciones distintas (Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña y Matías Galarza Fonda), el club de Núñez percibirá unos 77.000 dólares diarios, liderando con amplitud el ranking de beneficios.

El mapa de los convocados

El resto de los clubes que aportan jugadores al torneo también verán reflejado este beneficio en sus balances:

Independiente y Huracán: Recibirán 22.000 dólares diarios por sus dos convocados cada uno (Árias y Ávalos por el Rojo; Caicedo y Galíndez por el Globo).

Otras instituciones: Boca (Paredes), Vélez (Montero), Rosario Central (Campaz) y Estudiantes (Muslera) también verán sus arcas fortalecidas.

Representantes de Paraguay: La selección paraguaya es la que más jugadores del ámbito local convoca (seis), distribuidos entre San Lorenzo (Gill), Talleres (Maidana), Lanús (Canale) e Independiente Rivadavia (el goleador Alex Arce), además de los mencionados anteriormente.

El desglose por Selección

La Liga Profesional ha demostrado ser una cantera de jerarquía para las Eliminatorias Sudamericanas:

Paraguay (6): Galarza Fonda, Ávalos, Gill, Maidana, Canale y Arce.

Colombia (5): Quintero, Castaño, Arias, Montero y Campaz.

Argentina (3): Otamendi, Montiel y Paredes.

Ecuador (3): Páez, Caicedo y Galíndez.

Uruguay (2): Viña y Muslera.

Para los clubes, esta participación no solo significa prestigio deportivo, sino una compensación económica que, en el contexto actual, resulta fundamental para el desarrollo institucional.