El juicio por injurias que enfrentó al ex policía y creador de contenidos Gabriel Riveros Alday con el exjefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, tuvo este martes su resolución judicial. El imputado fue condenado y deberá afrontar una multa de $20.000, en un fallo que puso punto final a una causa que generó fuerte repercusión pública por el uso de redes sociales y las acusaciones dirigidas contra antiguos mandos policiales.

La decisión fue conocida luego de varias jornadas desarrolladas en Tribunales, donde se analizaron publicaciones y expresiones difundidas principalmente a través de TikTok y otras plataformas digitales. La querella sostuvo que esos mensajes lesionaron el honor, la imagen pública y la trayectoria profesional de Martínez, quien decidió impulsar una acción penal por injurias.

Riveros Alday, conocido públicamente como el “policía tiktoker”, llegó al debate oral tras la denuncia promovida por el exjefe policial, quien argumentó que las afirmaciones realizadas por el exuniformado también impactaron en su vida personal y familiar.

La causa comenzó a tomar forma judicial luego de una serie de videos y publicaciones en las que Riveros Alday cuestionó a la antigua conducción policial y habló de presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza. Para la querella, representada por los abogados Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, esos dichos excedieron el ámbito de la crítica y configuraron expresiones injuriantes.

Durante el proceso se incorporaron elementos vinculados a la actividad del imputado en redes sociales y se desarrollaron los alegatos de las partes. En la etapa previa al veredicto, la acusación había solicitado una sanción económica y restricciones respecto de futuras manifestaciones dirigidas al denunciante.

Finalmente, el juez resolvió condenar a Riveros Alday y fijó como pena el pago de una multa de $20.000, decisión que marca un antecedente en torno a la responsabilidad penal vinculada a expresiones difundidas mediante plataformas digitales.

El caso mantuvo alto interés público debido a la notoriedad que Riveros Alday alcanzó en redes sociales, donde durante los últimos años denunció supuestas irregularidades institucionales y cuestionó decisiones adoptadas dentro de la fuerza policial sanjuanina.

Con el fallo conocido este martes, la Justicia cerró un proceso que volvió a poner en debate los límites entre la libertad de expresión en redes sociales y la protección del honor en el ámbito penal.