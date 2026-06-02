Cada vez más personas consultan el calendario lunar para decidir cuándo cortarse el pelo. Se trata de una práctica basada en creencias tradicionales que sostienen que las fases de la Luna influyen en el crecimiento, la fuerza y la vitalidad del cabello.

Según este enfoque, no todos los días del mes son iguales. Dependiendo de la fase lunar, el corte puede favorecer un crecimiento más rápido o, por el contrario, ayudar a que el peinado se mantenga por más tiempo sin perder forma.

De acuerdo con el calendario astronómico del Servicio de Hidrografía Naval, las fases lunares de junio 2026 se distribuyen de la siguiente manera: el lunes 8 será cuarto menguante, el domingo 14 Luna nueva, el domingo 21 cuarto creciente y el lunes 29 Luna llena.

A partir de estas fechas, se organizan los períodos más recomendados. Entre el 8 y el 14 de junio, durante la Luna menguante, se considera el momento ideal para quienes buscan que el corte dure más tiempo, ya que se asocia a un crecimiento más lento del cabello.

En cambio, entre el 14 y el 21 de junio, en fase de Luna creciente, es el período sugerido para quienes desean que el pelo crezca más rápido y con mayor fuerza luego del corte.

Por su parte, el 29 de junio, con la llegada de la Luna llena, es elegido por quienes buscan un cambio más radical o una renovación estética, ya que esta fase suele vincularse con momentos de mayor energía.

Los primeros días del mes, antes del 8 de junio, corresponden a una etapa de transición dentro del ciclo lunar. En ese caso, la elección suele depender más de preferencias personales que de una recomendación específica.

Más allá de su base científica, el calendario lunar continúa siendo una referencia cultural muy presente en hábitos de cuidado personal. En junio, vuelve a ofrecer una guía simbólica para quienes buscan sincronizar sus decisiones estéticas con los ritmos naturales.