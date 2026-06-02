Marixa Balli está muerta de envidia por Sol Pérez y Evangelina Anderson

Marixa Balli decidió enfrentar el torbellino de rumores que la rodea en el programa Cortá por Lozano. Cansada de las versiones que mencionan celos hacia sus compañeras Sol Pérez y Evangelina Anderson, la panelista habló en SQP.

Con un tono directo, la artista confesó lo que siente frente al acoso mediático. "¿Sabés que tengo la conch... al plato? La verdad es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero me buscan, me pinchan, me pudren, me superan y me hartan", disparó visiblemente enojada.

La panelista insistió en que existe una persecución constante contra su figura. Al respecto, reafirmó su postura al decir que "La verdad es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero me buscan, me pinchan, me pudren, me superan y me hartan".

Marixa siente que el foco está puesto en perjudicarla diariamente. "Realmente tienen ganas de joderme todos los días con un tema. No por ustedes, porque está bien que vengan y pregunten, pero me tienen cansada con cosas que aparecen y que no sé de dónde salen", manifestó ante la prensa.

La controversia creció luego de su ausencia en los premios Martín Fierro, donde se rumoreó que estaba molesta por no compartir mesa con Wanda Nara. Balli aclaró por qué no fue a la gala de APTRA ni al programa al día siguiente.

"Sí, no fui porque no había estado en la ceremonia y me parecía que iba a ocupar un lugar en una conversación de algo que no viví. Todos estaban vestidos para la ocasión y yo iba a quedar completamente fuera de contexto. El canal lo entendió perfectamente. Me parecía lógico. ¿Para qué voy a estar opinando sobre algo que no viví ni transité?", explicó con sensatez.

Sobre el deseo de conducir, algo que muchos le adjudicaron tras ver a Sol Pérez reemplazar a Vero Lozano, Marixa puso en valor su historia. "No sé, te tiene que pasar. Yo ya tuve mis propios programas. Conduje durante muchos años Pasión de Sábado, tuve La Isla de Balli y fueron experiencias hermosas. Pero me rompen mucho las guindas, me buscan todo el tiempo", recordó sobre sus éxitos pasados.

También negó haber pedido espacio en otros ciclos del canal, como La Peña de Morfi. "Yo jamás pedí nada. No lo puedo creer. Diga lo que diga, igual van a seguir inventando cosas", sentenció primero. Luego fue más profunda al asegurar: "No, yo jamás pedí nada. No lo puedo creer. Diga lo que diga, igual van a seguir inventando cosas. Lo más raro es que ni siquiera hablo con tanta gente como para que aparezcan estas historias".

En medio de este clima, se sumaron las declaraciones de Carmen Barbieri, quien afirmó "estoy harta" de sus conflictos con la panelista y sentenció que "me cansó esa persona". A pesar de los frentes abiertos, Marixa dejó un mensaje sugerente sobre su futuro. "Quiero que sepan que estoy genial y que me voy muy feliz. Todos estos años fueron muy lindos, pero a veces la cabeza pide cambios", concluyó la panelista.