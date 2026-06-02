La Escuela de Enología incorporó una moderna máquina para producir aceite de oliva

La Escuela de Enología de San Juan dio un paso importante en la formación de sus estudiantes con la incorporación de una nueva máquina de extracción de aceite de oliva, una tecnología utilizada actualmente por la industria y que permitirá fortalecer las prácticas profesionales de los futuros técnicos.

La escuela fortalece la formación técnica con nuevo equipamiento. FOTO: DIARIO HUARPE

La novedad fue presentada durante una visita de autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Producción, quienes recorrieron la institución para observar distintas actividades formativas y conocer el funcionamiento del nuevo equipamiento.

La directora de la escuela, Verónica Echagaray, explicó que la incorporación fue posible gracias a un acuerdo conjunto entre la institución educativa, la Universidad Católica de Cuyo, el Ministerio de Educación y la empresa SolFrut.

La nueva maquinaria acercará a los estudiantes al mundo laboral. FOTO: DIARIO HUARPE

"Los chicos pueden utilizar esta nueva tecnología y así fortalecer y adquirir nuevas capacidades y competencias en su formación como técnicos", señaló.

Una tecnología que mejora la calidad del aceite

Según explicó la directora, la principal diferencia entre el nuevo sistema y el equipamiento tradicional radica en la modalidad de procesamiento.

Mientras que los métodos antiguos funcionan de manera discontinua y requieren más tiempo para completar el proceso, la nueva maquinaria trabaja de forma continua: la aceituna ingresa al sistema y el aceite se obtiene en un lapso mucho menor.

"En el sistema tradicional hay más oxidación y contacto con metales, por lo que se obtiene un aceite de menor calidad. En cambio, con esta tecnología podemos obtener aceite extravirgen y en menos tiempo", indicó Echagaray.

La incorporación permitirá que los estudiantes conozcan y operen herramientas similares a las utilizadas actualmente en el sector productivo, acercando la formación académica a las exigencias reales de la industria.

Formación vinculada al mundo laboral

Desde la institución destacaron que uno de los principales beneficios del nuevo equipamiento es que los alumnos podrán desarrollar prácticas con tecnología vigente en el mercado, mejorando su preparación para el ámbito profesional.

"El alumno tiene contacto directo con esta nueva tecnología y con lo que se utiliza en el mundo real", afirmó la directora.

La máquina permanecerá en la escuela por tiempo indefinido, lo que permitirá su utilización en futuras cohortes de estudiantes y en distintas actividades de formación técnica.

Para la comunidad educativa, la incorporación representa uno de los avances más significativos de los últimos años. "Es un avance enorme, muy grande", sostuvo Echagaray, quien incluso consideró que puede calificarse como un hecho histórico para la institución.

Con esta incorporación, la Escuela de Enología fortalece su perfil técnico y productivo, brindando a sus alumnos acceso a herramientas de última generación en una actividad clave para la economía regional como es la elaboración de aceite de oliva.