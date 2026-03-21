La Conmebol confirmó el fixture completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y Boca ya tiene definidos los días y horarios para sus seis partidos en el certamen continental, donde buscará ser protagonista desde el arranque.

El equipo argentino integrará el Grupo D, considerado uno de los más exigentes del torneo, junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, en una zona que promete cruces de alto nivel.

Según el calendario oficial, la fase de grupos se disputará entre la semana del 7 de abril y el 28 de mayo, con un formato de seis fechas en apenas siete semanas, lo que obligará a los equipos a afrontar una agenda intensa.

En ese contexto, Boca debutará en los primeros días de abril y alternará partidos como local y visitante a lo largo de la fase, con el objetivo de meterse entre los dos primeros del grupo y avanzar a los octavos de final, instancia que se jugará recién en agosto tras el receso por el Mundial 2026.

El cronograma definido por la Conmebol también establece horarios escalonados para los encuentros, lo que permitirá una amplia cobertura televisiva en toda Sudamérica y una planificación detallada para los equipos participantes.

De esta manera, el Xeneize ya tiene su hoja de ruta en la competencia más importante del continente, en un año donde volverá a disputar la Libertadores con la expectativa de pelear por el título y alcanzar a Independiente como el máximo ganador del torneo.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026