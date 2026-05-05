Boca Juniors visitará este martes a Barcelona SC en un partido clave por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, con la necesidad de sumar tras la caída ante Cruzeiro en la jornada anterior. El encuentro se disputará desde las 21 (hora argentina) en Guayaquil.

El partido se jugará en el estadio Monumental Banco Pichincha, con arbitraje del colombiano Carlos Betancur, y podrá verse por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en buen momento a nivel local, ya clasificado a los playoffs del Torneo Apertura, aunque en la Libertadores viene de sufrir un traspié en Brasil que cortó su racha positiva. En la tabla del grupo se ubica en zona de clasificación, pero con un margen ajustado que obliga a sumar fuera de casa.

Para este compromiso, el entrenador apostará por una formación titular, con una variante obligada en ataque por la suspensión de Adam Bareiro, que sería reemplazado por Milton Giménez. La idea es sostener el esquema ofensivo con doble delantero para buscar protagonismo desde el inicio.

Del otro lado, el conjunto ecuatoriano atraviesa un presente complicado en el torneo continental, ya que perdió los tres partidos disputados y aún no sumó puntos. Por eso, necesita ganar para mantener chances de clasificación y buscará hacerse fuerte como local.

El historial favorece al conjunto argentino, que domina los enfrentamientos previos ante Barcelona, aunque el contexto de visitante y la necesidad de ambos equipos anticipan un duelo exigente.

En este escenario, el partido aparece como determinante para el futuro de Boca en la Copa Libertadores, en un grupo parejo donde cada punto puede definir la clasificación a los octavos de final.