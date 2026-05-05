La diputada Marcela Pagano pidió la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni al acusarlo de haber presionado a un testigo clave en la causa por enriquecimiento ilícito, en un nuevo capítulo del escándalo político que lo rodea.

Según la denuncia presentada ante la Justicia, el funcionario habría contactado al contratista Matías Tabar a través de mensajes de WhatsApp, con el objetivo de influir en su declaración testimonial. La legisladora sostiene que existió un intento de modificar o “tergiversar” el testimonio mediante ofrecimientos de ayuda y beneficios.

Pagano afirmó públicamente que solicitó la detención inmediata al considerar que se trata de un “claro entorpecimiento de la investigación”, y pidió que se aplique la llamada doctrina Irurzun, que habilita la prisión preventiva cuando existe riesgo de interferencia en el proceso judicial.

De acuerdo a la presentación, el episodio habría ocurrido el 4 de mayo, cuando Adorni se habría comunicado con el testigo antes de su declaración bajo juramento. Además, se menciona la posibilidad de que se hayan eliminado mensajes vinculados a ese intercambio, lo que agrava la sospecha de obstrucción.

La denuncia se suma a la investigación ya en curso sobre el patrimonio del funcionario, que incluye el análisis de gastos millonarios en refacciones de su vivienda y otros movimientos financieros. En ese contexto, el testimonio del contratista es considerado clave para determinar el origen de los fondos.

En paralelo, Pagano reforzó sus acusaciones al señalar que el funcionario estaría “apretando testigos”, lo que, según su planteo, configura una conducta grave que compromete el avance de la causa.

Hasta el momento, no hubo una resolución judicial sobre el pedido de detención, mientras crece la tensión política y el caso suma nuevas derivaciones en el ámbito judicial y legislativo.