El conductor Marcelo Tinelli confirmó públicamente su nueva relación y volvió a ocupar el centro de la escena mediática. La protagonista es Rossana Almeyda, una empresaria santafesina de perfil bajo que hasta ahora se mantenía alejada de la exposición pública.

Almeyda desarrolló parte de su vida entre Argentina y Miami, donde consolidó su carrera tras un paso previo por el modelaje. Con formación en Ciencias Políticas y estudios de posgrado, combina su actividad empresarial con intereses vinculados a lo social y lo político. Además, es madre de un hijo y mantiene una vida activa ligada al deporte y los viajes.

Uno de los datos que trascendió es su cercanía con Carolina Pampita Ardohain, quien habría sido clave en el acercamiento con Tinelli. También integra círculos sociales donde participan figuras reconocidas como Susana Giménez y Marcela Tinayre.

La relación se hizo pública a través de redes sociales, donde Tinelli compartió imágenes de momentos íntimos junto a la empresaria. En una de las publicaciones, se lo vio cocinando para ella en una cena privada, gesto que fue interpretado como la confirmación del vínculo.

Este nuevo romance marca una etapa distinta para el conductor, luego de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa, con quien había sido vinculado en el último tiempo.

El anuncio generó repercusión inmediata en el ambiente del espectáculo, donde la figura de Tinelli sigue despertando interés tanto por su carrera como por su vida personal.