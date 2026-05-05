Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, negó haber participado en el triple crimen de Florencio Varela durante su declaración indagatoria ante la Justicia argentina y decidió no responder preguntas, en una audiencia clave tras su extradición desde Perú.

El acusado, señalado por los investigadores como una figura central en la organización criminal vinculada al hecho, rechazó las imputaciones en su contra, que incluyen homicidio agravado con premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

La causa investiga el asesinato de tres jóvenes ocurrido en septiembre de 2025, en un hecho que conmocionó al país por su extrema violencia. Según la reconstrucción judicial, las víctimas fueron engañadas, trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, privadas de su libertad, torturadas y luego asesinadas.

Para los fiscales, “Pequeño J” habría tenido un rol clave dentro de la banda narco que planificó el crimen, incluso como presunto autor intelectual, aunque su defensa busca desvincularlo de los hechos.

La negativa a responder preguntas es una estrategia habitual en este tipo de instancias judiciales y no implica admisión de culpabilidad, pero limita el avance inmediato de la indagatoria. A partir de esta audiencia, el juez deberá definir su situación procesal en los próximos días.

El caso continúa en investigación con múltiples imputados y una trama compleja vinculada al narcotráfico, mientras la declaración del principal acusado marca un punto clave en el proceso judicial.