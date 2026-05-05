La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan manifestó su apoyo formal a la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, donde elimina la facultad de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para realizar el cobro compulsivo de la cuota establecida por kilo de uva elaborado (vino o mosto), vino fraccionado, uva pasa y fruta. Además, pidió el fortalecimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Desde la entidad recordaron que su oposición a la Coviar fue reiterada, fundamentada en que el organismo no garantizó la rentabilidad del productor primario. Según los viñateros, el sector quedó sujeto a un "derrame" previsto en el Plan Estratégico 2020 que nunca se concretó en beneficios reales para la base de la cadena productiva.

Críticas al Plan Estratégico 2020

La Asociación fue tajante al analizar los resultados de las últimas décadas: "Nada de esto se cumplió y, por el contrario, todos los índices fueron negativos". Entre los puntos señalados, destacaron que el objetivo de alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares fracasó, sin lograr siquiera mantener los niveles previos.

El impacto social y productivo fue calificado como crítico por los productores locales. El resultado del Plan Estratégico, según la institución, fue la desaparición de casi la mitad de los viñateros y de un número similar de bodegas en dicho período, incumpliendo la promesa de evitar la exclusión del productor y favorecer su integración.

El pedido de regulación para el INV

En este nuevo escenario de desregulación, los viñateros independientes solicitaron que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) recupere facultades que fueron disminuidas con el tiempo. El reclamo se centra en potenciar la fiscalización de la genuinidad, calidad y propiedad del vino.

Asimismo, instaron a que el INV funcione como un organismo regulador que asegure una distribución justa del ingreso entre todos los eslabones de la cadena de valor. Este pedido incluye acciones directas sobre la implantación de nuevos viñedos, la liberación de vinos al consumo y el establecimiento del grado alcohólico zonal, entre otras medidas de control técnico y económico.