En el marco del Día Mundial del Asma, especialistas alertaron que hasta dos millones de argentinos podrían padecer asma sin saberlo, lo que representa un problema sanitario significativo por el riesgo de crisis e internaciones evitables.

En el país, se estima que alrededor de cuatro millones de personas tienen diagnóstico de asma, aunque entre un 30% y un 50% de los casos no están identificados, lo que evidencia un fuerte nivel de subdiagnóstico.

El asma es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias, lo que provoca dificultad para respirar, tos persistente, silbidos en el pecho y sensación de opresión torácica, síntomas que suelen empeorar durante la noche o la madrugada.

Especialistas advierten que muchas personas naturalizan estos síntomas o los atribuyen a otras causas, como el estrés o problemas respiratorios menores, lo que retrasa la consulta médica y el inicio del tratamiento adecuado.

El subdiagnóstico es más frecuente en adultos, en pacientes con formas leves o intermitentes y en contextos donde existen barreras de acceso al sistema de salud, lo que agrava la situación y dificulta el control de la enfermedad.

A nivel global, el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y afecta a millones de personas, con una prevalencia que puede variar entre el 5% y más del 20% de la población, según distintas regiones.

En este contexto, especialistas remarcan la importancia del diagnóstico temprano y del acceso a tratamientos adecuados, especialmente inhaladores antiinflamatorios, que permiten controlar la enfermedad y reducir el riesgo de crisis graves.

La jornada busca concientizar sobre la importancia de reconocer los síntomas y consultar a tiempo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir complicaciones prevenibles.