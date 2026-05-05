Quién es la famosa a la que Vero Lozano "le tiene miedo" y no quiere entrevistar

Casi una semana después de que Sol Abraham fuera expulsada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el clima de incertidumbre no deja de crecer entre los seguidores del programa. La jugadora salió por la puerta giratoria acusada de deshonrar el juego por sus constantes deseos de abandonar, pero la ausencia de un video que respalde la decisión de la producción alimentó todo tipo de teorías. En el programa de streaming Ya fue todo, Alejandro Castelo reveló detalles de lo que habría ocurrido antes de que la participante se sentara frente a Vero Lozano en su entrevista televisiva.

Según el periodista, existió un pedido puntual para la conductora debido a que los responsables del reality tenían miedo de lo que pudiera filtrarse en la pantalla de Telefe. Castelo fue directo al relatar que "No sé si vieron la nota que le hizo Vero Lozano. Hubo varios silencios ahí... a mi me cuentan que le pidieron a Vero que tuviera un cuidado especial porque la producción tenía miedo que Sol hable de más". La intención aparente era evitar que la presión del aire sacara a la luz temas internos que pudieran afectar la transparencia del ciclo.

La advertencia buscaba proteger la confidencialidad de lo que sucede tras las cámaras, especialmente porque se sospecha que la jugadora maneja información sensible tras su paso por el programa y su reciente viaje al exterior. El periodista explicó que "Me cuentan que a Vero le pidieron que tuviera un cuidado especial porque la producción tenía miedo que Sol hable de más. Si vos pinchás en vivo a una persona, puede terminar contando cosas que no corresponde". Al parecer, las autoridades temen que se filtren cuestiones internas que Sol conoce bien. "Quizás porque estuvo afuera, vio cosas que puede llegar a decir o que se le pueden escapar. Si vos estás al aire y pinchás a la otra persona, puede terminar diciendo algo que haga ruido y eso es justamente lo que no querían, por eso el pedido a Vero" aseguró Castelo.

Estas versiones ponen en duda la credibilidad de un formato que ya suma décadas de vigencia en la televisión argentina. Para el integrante del stream, la situación es confusa ya que "Está esa idea de 'por favor cuidemosla' son Sol que da mucho para pensar. La desprolijidad de su salida llama la atención y es un error muy grande de Gran Hermano". En medio del debate, Santiago Sposato sumó su propia hipótesis sobre el motivo que habría llevado a la joven a aceptar su retiro abrupto luego de su experiencia en el intercambio con la casa de México. "Pasó algo cuando ella salió a hacer el intercambio en la casa de México. Algo se enteró ahí que no le gustó, capaz algo económico" sugirió Sposato durante la charla.

Los rumores sobre un conflicto de dinero cobran fuerza y sugieren que Sol pudo haber sentido que merecía una remuneración mayor tras su viaje, lo que habría derivado en un ultimátum en el confesionario. Incluso se especuló con que ella habría exigido un salario similar al de Andrea del Boca, una cifra que la empresa no estuvo dispuesta a pagar. Mientras algunos mencionan posibles amenazas de Sol a la producción o acuerdos secretos para trabajar en La casa de los famosos, la falta de certezas sigue minando la imagen del programa en este 2026.