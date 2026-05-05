El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras críticas contra el papa León XIV y advirtió que “está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, en una nueva escalada del conflicto entre la Casa Blanca y el Vaticano.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista televisiva, donde Trump cuestionó la postura del pontífice frente al conflicto en Medio Oriente, especialmente por sus llamados a la paz y su rechazo a una escalada militar contra Irán. El mandatario incluso lo acusó de no preocuparse “en absoluto” por la posibilidad de que ese país acceda a armas nucleares.

El cruce ocurre a pocos días de una reunión clave en el Vaticano entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el Papa, un encuentro que busca recomponer relaciones tras meses de tensiones crecientes entre ambos liderazgos.

El enfrentamiento entre Trump y León XIV no es nuevo. En los últimos meses, el Papa criticó la política antimigratoria del gobierno estadounidense y cuestionó la postura bélica en distintos conflictos internacionales, mientras que el presidente respondió calificándolo como “débil” en materia de política exterior.

Este choque forma parte de una disputa más amplia entre la administración estadounidense y la Santa Sede, marcada por diferencias profundas en temas como la guerra, la diplomacia internacional y el rol de la religión en la política global.

En ese contexto, las nuevas declaraciones de Trump vuelven a tensar el vínculo y reflejan un conflicto inusual entre un jefe de Estado y el líder de la Iglesia Católica, con impacto tanto en la política internacional como en el mundo religioso.