La Organización Mundial de la Salud confirmó que trabaja junto al Gobierno de España para recibir a un crucero afectado por un brote de hantavirus que dejó al menos tres personas muertas y varios casos sospechosos a bordo. La embarcación permanece en el Atlántico mientras se define su arribo a las Islas Canarias.

El plan contempla que el barco sea sometido a una investigación epidemiológica completa, junto con tareas de desinfección y evaluación del riesgo sanitario para los pasajeros y la tripulación. Las autoridades sanitarias analizarán cada caso antes de autorizar el desembarco.

Según datos oficiales, se identificaron al menos siete casos entre confirmados y sospechosos, con tres fallecidos y otros pacientes bajo observación médica, algunos en estado grave.

El crucero, que transporta alrededor de 150 personas de distintas nacionalidades, había partido desde el sur de Argentina y quedó varado frente a Cabo Verde tras detectarse el brote. La situación generó preocupación internacional y obligó a activar protocolos sanitarios de emergencia.

Especialistas de la OMS señalaron que el origen del contagio podría haberse producido fuera del barco, aunque no descartan la posibilidad de transmisión entre personas en contactos estrechos, un fenómeno poco habitual para este virus.

El hantavirus se transmite habitualmente por contacto con roedores infectados o sus secreciones, y puede provocar cuadros graves con compromiso respiratorio. Aunque su nivel de contagio es bajo en comparación con otras enfermedades, presenta una alta tasa de mortalidad en algunos casos.

La decisión final sobre el desembarco dependerá de los informes sanitarios y del análisis de riesgo, en un operativo que involucra a organismos internacionales y autoridades de varios países. Mientras tanto, los pasajeros permanecen aislados en sus camarotes bajo estrictas medidas de control.