El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en medio de nuevos cuestionamientos sobre su patrimonio y el avance de investigaciones judiciales que lo tienen en el centro de la escena política.

El encuentro se realizó en un contexto de creciente presión, luego de que en los últimos días se conocieran detalles sobre gastos, propiedades y movimientos financieros que generaron sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito. Las denuncias y revelaciones intensificaron el clima de tensión dentro del oficialismo y la oposición.

La convocatoria fue interpretada como un intento de ordenar la gestión y mostrar respaldo político en medio del escándalo. Desde el Gobierno buscan sostener la agenda oficial y evitar que la crisis impacte en el funcionamiento del Gabinete.

En paralelo, sectores de la oposición impulsan pedidos de interpelación y reclaman explicaciones públicas sobre el origen de los fondos vinculados al patrimonio del funcionario. El caso también genera repercusiones dentro del Congreso y amenaza con escalar en el plano institucional.

El propio Adorni negó irregularidades y sostuvo que dará las explicaciones correspondientes en la Justicia, mientras el presidente Javier Milei mantiene su respaldo político pese a la polémica.

La reunión de Gabinete se da así en un momento clave, con el Gobierno intentando sostener la gobernabilidad frente a un escenario marcado por denuncias, tensiones internas y un creciente desgaste político.