El mercado de pases en el fútbol turco ha sumado un capítulo inesperado que tiene como protagonista absoluto a Mauro Icardi. Con su contrato en el Galatasaray próximo a vencer el 30 de junio y las negociaciones de renovación totalmente estancadas, el delantero argentino se ha convertido en el principal deseo del Amedspor, club que acaba de lograr el ascenso a la máxima categoría.

La operación es calificada en el país otomano como "la bomba del mercado". El club de Diyarbakır busca irrumpir en la Süper Lig con un nombre de impacto internacional que actúe como emblema de su nuevo proyecto deportivo y mediático para la temporada 2026-27.

Diferencias económicas y salida inminente

La relación entre Icardi y el último campeón turco atraviesa su momento más frío. Según trascendió, el Galatasaray le propuso una reducción salarial del 50% sobre los 12 millones de dólares que percibe actualmente por temporada. Por su parte, el atacante rosarino pretende extender su vínculo sin sufrir recortes en sus ingresos, lo que ha paralizado cualquier avance administrativo.

A este escenario se suma la pérdida de protagonismo del jugador en el tramo final de la temporada, lo que acelera los rumores de una salida definitiva de Estambul.

Un destino disruptivo y familiar

Si bien el nombre de Icardi suena en gigantes como Juventus, Milan y Napoli, además de clubes en México e incluso River Plate, la propuesta del Amedspor surge como la más llamativa. Sin embargo, la decisión no es meramente deportiva.

El jugador y su pareja, Eugenia Suárez, deberían evaluar el impacto de mudarse a una ciudad como Diyarbakır, ubicada a más de 1.500 kilómetros de la capital turca. Con el pase en su poder a partir de julio, el delantero tiene la última palabra sobre su futuro profesional.