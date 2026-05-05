San Juan volvió a vibrar con el deporte internacional en el inicio del 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026. En una jornada inaugural cargada de emociones, la Selección Argentina masculina, conocida como Los Jabalíes, logró un valioso triunfo por 1-0 frente a Brasil, en un Estadio Aldo Cantoni que lució un gran acompañamiento de público.

El combinado nacional masculino supo golpear en el momento justo y defender la ventaja mínima para empezar el torneo con el pie derecho ante su eterno rival. Sin embargo, la suerte fue dispar para la delegación albiceleste: el seleccionado femenino sufrió una dura derrota por 11-1 ante las cariocas en su primera presentación.

Por otro lado, el día inaugural también tuvo acción para otros países del continente. En el restante encuentro masculino, Perú demostró su contundencia y goleó 8-2 a Uruguay.

Cómo sigue el torneo

La acción en el Coloso de Rawson y San Luis no se detiene. Este martes la jornada continúa con tres encuentros clave para definir las posiciones del certamen:

16:00: Brasil vs Chile (Femenino)

18:00: Perú vs Colombia (Masculino)

20:00: Uruguay vs Brasil (Masculino)

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Tras un martes de descanso para los seleccionados locales, la Albiceleste volverá a pisar el parqué del Cantoni el próximo miércoles 6 de mayo para cerrar fases decisivas y buscar la consagración ante su gente. El cronograma será el siguiente:

15:00: Argentina vs Chile (Femenino)

17:00: Premiación Femenino

18:00: Perú vs Brasil (Masculino)

20:00: Colombia vs Argentina (Masculino)