La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un documento clave que detalla, punto por punto, los gastos realizados en la refacción de su vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y que ahora son analizados por la Justicia.

Según la declaración del arquitecto Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, las obras incluyeron una serie de intervenciones con montos específicos que quedaron registrados en el expediente.

Los trabajos en la casa de Manuel Adorni. (Foto: captura TN).

Entre los gastos más llamativos figura la construcción de una cascada para el jardín que desemboca en la pileta, con un costo de 3.500 dólares. A esto se suma la reforma de la parrilla, que demandó 13.810 dólares, y la instalación de un sistema de calefacción para la pileta por 9.780 dólares.

El detalle también incluye la incorporación de cabezales para un jacuzzi y la restauración de un salón de usos múltiples, además de una fuerte inversión en espacios interiores. En ese sentido, se destinaron alrededor de 20.000 dólares a la cocina y 33.000 dólares a la colocación de ventanas.

En materia de instalaciones, se registraron 4.843 dólares en trabajos eléctricos, mientras que la parquización del terreno tuvo un costo de 1.319 dólares. A su vez, se suman otros ítems como revestimientos vinílicos por 1.717 dólares y un sistema Tromen TRH por 1.995 dólares.

Las obras no se limitaron a sectores puntuales, sino que abarcaron también la renovación del acceso principal, modificaciones en la galería y la construcción de una pérgola con función de cochera, ampliando la infraestructura general de la propiedad.

De acuerdo al testimonio del contratista, las refacciones se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en un lote de 400 metros cuadrados. El funcionario habría abonado los trabajos en dos etapas, con pagos de 55.000 dólares en 2024 y 190.000 dólares en 2025.

Además, durante el período de obra, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo barrio privado por unos 13.000 dólares, gasto que también quedó incorporado en la investigación.

La Justicia analiza ahora si el nivel de erogaciones se corresponde con los ingresos declarados por el funcionario, en una causa que busca determinar posibles inconsistencias patrimoniales y que mantiene el caso en el centro de la agenda política.