Boca silenció el Monumental y Claudio Ubeda logró un récord histórico ante River en el Superclásico 2026, al imponerse por 1-0 en condición de visitante y alcanzar una marca inédita como entrenador en sus primeros enfrentamientos ante el clásico rival.

El conjunto xeneize se quedó con un triunfo clave en la fecha 15 del Torneo Apertura, en un estadio colmado por más de 85.000 espectadores. El único gol del encuentro llegó sobre el cierre de la primera etapa, cuando Leandro Paredes convirtió de penal en el tiempo adicional. La ejecución fue precisa y dejó sin chances al arquero debutante, en un momento determinante del partido.

A lo largo del encuentro, Boca mostró una postura ordenada y supo sostener la ventaja con una estructura defensiva sólida. River intentó reaccionar en el complemento, con mayor posesión y presencia en campo rival, pero no logró generar situaciones claras que le permitieran igualar el marcador. La visita, por su parte, apostó a los contraataques y a la firmeza en todas sus líneas para conservar el resultado.

El gol de Paredes resultó decisivo no solo por el contexto, sino también por el impacto emocional en el desarrollo del juego. River sintió el golpe antes del descanso y, pese a sus intentos posteriores, no pudo revertir la historia ante un rival que se mostró eficaz y compacto.

El récord de Claudio Ubeda

Con este triunfo, Claudio Ubeda alcanzó un registro histórico al convertirse en uno de los pocos entrenadores de Boca en ganar sus dos primeros Superclásicos oficiales. El antecedente inmediato había sido la victoria por 2-0 en el Clausura 2025, lo que consolidó su inicio perfecto frente al clásico rival.

De esta manera, el entrenador se sumó a un grupo selecto dentro de la historia del club, integrado por nombres que lograron una efectividad similar en sus primeras presentaciones. El logro adquiere mayor relevancia por el contexto y la exigencia que implica disputar este tipo de encuentros.

Historial y contexto

La victoria también tuvo impacto en el historial general entre ambos equipos. Con este resultado, Boca amplió la diferencia en el mano a mano, alcanzando 94 triunfos contra 88 de River, mientras que se registran 84 empates en un total de 266 enfrentamientos oficiales.

En el análisis reciente, el equipo de la Ribera logró sostener una tendencia favorable, ya que venía de imponerse en el último cruce disputado en noviembre de 2025. Este nuevo triunfo en condición de visitante refuerza su presente competitivo y su posicionamiento en el torneo.

La palabra del entrenador

Tras el encuentro, Claudio Ubeda analizó el rendimiento de su equipo y destacó la respuesta colectiva. “Hicimos un partido muy ordenado, muy inteligente. Supimos manejar los tiempos”, afirmó. En la misma línea, remarcó que “el factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere”.

El entrenador también elogió a Leandro Paredes por su influencia dentro del equipo. “Es un líder natural, un jugador extraordinario que sabe llevar el grupo de muy buena manera”, señaló. Además, consideró que el resultado pudo haber sido más amplio: “Merecimos ganar el partido y tal vez podríamos haber convertido un gol más”.

En cuanto a la idea de juego, sostuvo que “si se puede salir jugando, hay que ser inteligente en la toma de decisiones”, y agregó que el equipo “estuvo sobrio en los momentos críticos y respondió cuando se lo necesitó”.

La voz del capitán

Por su parte, Leandro Paredes también se refirió al desarrollo del encuentro y al esfuerzo del equipo. “Lo importante era ganar y el equipo respondió en un partido muy exigente”, expresó tras el pitazo final.

El mediocampista explicó además las dificultades que enfrentaron durante el juego. “Quizás no pudimos hacer el juego que veníamos mostrando por el estado del campo, pero supimos adaptarnos”, señaló.

En relación a su condición física, agregó: “Sentí una molestia durante el primer tiempo, pero traté de seguir porque el grupo lo necesitaba”. Finalmente, destacó el trabajo colectivo: “Tenemos un plantel con muchas ganas de competir y eso se vio reflejado en la cancha”.

Cierre y proyección

El resultado dejó a Boca en una posición favorable dentro del campeonato y consolidó un momento positivo tanto desde lo futbolístico como en lo estadístico. Con un equipo que muestra solidez y una idea clara, el conjunto xeneize refuerza sus aspiraciones en el torneo.

La victoria en el Superclásico no solo tuvo impacto en la tabla, sino también en el proceso que lidera Claudio Ubeda, quien continúa sumando resultados y construyendo una identidad competitiva en un contexto de alta exigencia.