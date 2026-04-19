El accidente en casa que sufrió Ian Lucas por el que tuvo que ir al hospital

Los vecinos de Belgrano se alertaron al observar a Ian Lucas subir a una ambulancia junto a su madre. El ganador de MasterChef Celebrity fue trasladado al Sanatorio Los Arcos rodeado de un gran misterio inicial. Ante esto, Pablo Layús brindó precisiones sobre lo ocurrido en el programa Infama al explicar que "se cortó la mano lavando los platos". Según detalló, durante la tarea doméstica "uno se rompió y le hizo un corte muy profundo, no podían parar la hemorragia".

La noticia se viralizó rápidamente luego de que circularan imágenes del traslado. Al respecto, la panelista Karina Iavícoli mencionó que el protagonista "no podía creer que alguien haya sacado una foto en el barrio".

Tras ser atendido por los profesionales médicos, Layús confirmó la evolución del paciente al manifestar que "le dieron dos puntos y la vacuna antitetánica. Hace unos minutos, regresaron a su casa". En un primer momento, el episodio generó confusión entre los testigos ya que no identificaron a la progenitora del influencer y creían que estaba junto a una chica.